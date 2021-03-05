Erol Bulut için şok sözler: Olmayacak duaya amin denmez

DENİZ ÇOBAN - FANATİK: Maçta Ümit Öztürk’ün çok kritik kararları oldu. 30. dakikada Amilton ile Novak arasında yaşanan mücadelede Amilton yerde kaldı. Amilton önde ve avantajlı konumdayken, Novak’ın rakibinin alt baldırına bir darbesi oldu. Penaltı kararı verilmeliydi. 62. dakikada Fenerbahçe kale sahasına gelen yan topta Altay topa doğru uzanırken, Veysel’i formasından çekerek bozuyor, devamında eli Veysel’in yüzüyle buluşuyor. Burada da karar penaltı olmalıydı. Fenerbahçe lehine verilen penaltının iptali ise oyun kuralları açısından ciddi tartışma yaratacak cinsten. Oyun Kuralları’nda, “Aynı anda birden fazla ihlal gerçekleşirse yaptırım, oyunu tekrar başlatma, fiziksel şiddet ve taktiksel etki açısından daha ciddi olan ihlali cezalandırır” diye bir ifade var. Bu penaltıda aynı anda Pelkas’a rakip dizle bir müdahalede bulunurken, Pelkas da rakibinin ayağına basıyor. Oyun kurallarına göre etki açısından daha ciddi ihlal penaltı olduğu için penaltı kararı değişmemeliydi. Mesut Özil’in sakatlandığı pozisyonda ise Fredy ikinci sarıyı görmeliydi.