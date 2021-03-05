Golf sahasında tarımı anlatan Mustafa Sarıgül'den açıklama Maça çıkmayan boksör madalya alamaz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün golf sahasında tarım politikası anlatırken çekilen videosu gündem oldu.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün videolu mesajları konuyulmaya devam ediyor. Otomobilinin arka koltuğunda bir şarkıya eşlik ederken, spor salonunda ya da golf sahasında partisinin tarım politikalarını anlatırken çekilmiş videolarıyla adeta sosyal medyaya da hareket getirdi.

"Maça çıkmayan boksör madalya alamaz"

Hürriyet'te yer alan habere göre Sarıgül, mesajlara olan tepkisini ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle ilgili şunları söyledi:

"O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates’in ‘dünyanın geleceği tarımda’ diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız bu konuda soru sorunca dedik ki, “Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil. Söylediklerimde eleştirecek bir şey bulamayanlar, ‘Eksik ya da fazla söyledin’ değil de, ‘Niye golf sahasının arkasında söyledin’ diyorsa, canları sağ olsun. Eleştiriye açığız. Sosyal medyadaki yorumların hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim boksör madalyalarımız var. Maça çıkmayan boksör madalya alamaz."