BIST 1.538
DOLAR 7,53
EURO 9,01
ALTIN 411,27
HABER /  YEREL

İzmir'de sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi 

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki E.B., alkol komasına girdi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilişkin soruşturma başlattı.

Abone ol

Olay, saat 01.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi 8123 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ve arkadaşları bir araya gelerek alkolden yaptıkları sahte içkiyi içti. Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren E.B., yaptıkları alkolden bir miktar alarak evine gitti.

E.B. evine girdiği sırada, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.'yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Golf sahasında tarımı anlatan Mustafa Sarıgül'den açıklama Maça çıkmayan boksör madalya alamaz
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Sarsıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım
Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın: 1 işçi dumandan etkilendi
Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis şehitleri isimleri ve memleketleri belli oluyor 11 eve kara haber gitti
Bitlis şehitlerinin isimleri belli oldu!
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 askerimiz yaralandı
Şehit Karadirek'in ailesine acı haber ulaştı
Türkiye 4 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Yorumlar