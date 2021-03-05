Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'çok yüksek riskli' 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok yüksek riskli grupta yer alan illerin sağlık müdürleri ve valileri ile görüştü. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok yüksek riskli grupta yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın İl Sağlık Müdürleri ve Valileri ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrim içi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik" ifadelerini kullandı.