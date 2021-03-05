İYİ Parti kulisleri çalkalanıyor: Ümit Özdağ’ın istifa zamanlaması manidar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın istifasının, parti içerinde “Zamanlama manidar” sözleriyle değerlendiriliyor.

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İYİ Parti kanadı, 'Özdağ’ın İYİ Parti ve Genel Başkan’a yönelik sözlerinin başta İYİ Parti olmak üzere Millet İttifakı’nı bölmeye yönelik bir hamle' olarak değerlendirirken, 'Özdağ’ın parti kurması halinde tabandan kopmaların olmayacağı' ifade ediliyor.

"HDP’li vekillerin fezlekeleri üzerinden test etmeye kalkıyorlar"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı habere göre kulislerde, “Millet İttifakı’nı, “HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri üzerinden test etmeye kalkıyorlar.” Akşener’in, 'Fezlekeleri inceleyeceğiz' sözleri de ‘bir destek değil, Cumhur İttifakı’nın gerçek niyetini anlamak içindir.’ O yüzden Özdağ’ın siyasette tam da bu konular gündemdeyken partiye kılıç çekmesi, aşikar bir biçimde Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirir” değerlendirmeleri yapılıyor.

"Başka arkadaşlarımız da var"

Bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ise 'parti kurma çalışmalarının sürdüğünü, öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içinde bulunduklarını' ifade ederek “Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil” demişti. Koncuk ayrıca, kurucular kurulunda kamuoyunun bildiği insanların olacağını söylemişti.