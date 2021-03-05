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Kadıköy’de maç sonu saha karıştı

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle saha içi karıştı. Hakem Ümit Öztürk, Antalyasporlu kaleci Boffin’e maç sonunda kırmızı kart gösterdi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

Süper Lig’de Antalyaspor’un Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup etmesinin ardından saha içi karıştı. Soyunma odasına giden Antalyaspor’un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi.

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