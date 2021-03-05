Şehit sözleri anlamlı resimli şehit duaları şehitlerimiz için dualar

Türkiye'yüreği Bitlis'ten gelen kahreden şehit haberleri ile yandı tutuştu. Ard arda gelen şehit haberlerinin ardından duygularını paylaşmak isteyen vatandaşlar Bitlis şehitleri için şehit sözleri ve şehitlerimizin ardından okunacak duaları araştırıyor.

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Bitlis'ten gelen 11 şehit haberi Türkiye'nin yüreği kanadı kahreden haberler yüreğimizi yaktı kavurdu. Acısını paylaşmak isteyen vatandaşlar ise şehit sözlerini, şehit dualarını araştırıyor.

*Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim. Şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim.

*Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir. (Necip Fazıl Kısakürek)

*Allah üstünlük bakımından gözyaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.

*Şehit nedir? Şehit, kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse…

*Ölürsek şehit, kalırsak gazi!

*Toprağını sıksan şehit kanı çıkacak ülkemde bu kadar kansız türedi.

*Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Sizin diriniz kalleş ölünüz leştir…

*Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa “Şehit” olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.

*Hz Muhammed (S.A.V) savaşa giderken Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakablı Hz. Hamza’ya şöyle diyordu; “Ey Hamza yavaş yürü, yürüyüşün ölümü korkutuyor!”

*Ben Türk’üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

*Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT’tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ’tir.

*Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

*Bir elimde silah, birinde Kuran… Geldi diyorlar bak şehitlik sıran!

* Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

*Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

*Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

*Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk’ün öz malı, yine Türk’ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.

*Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

*Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

*Askerlikten korkuyorsan 30.000 TL vermek yerine 10.000 TL ver cinsiyetini değiştir, 20.000 TL cebinde kalsın, nasılsa her türlü adam değilsin.

*Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK’üz Kardeşim.

*Dağda 3-5 koyun sürüsü. Tutturmuş bir Kürdistan türküsü. Eline almış bayrak diye bir masa örtüsü. Satsan beş para etmez ne dirisi ne ölüsü. Sen soyu soysuz toprak senin neyine… İte itlik yapıp kafa tutma beyine. Anlasa dediğimi sokaktaki köpek ağlar haline!

*Malını müdafaada öldürülen şehiddir, ırz ve namusunu müdafaa ederken öldürülen şehittir, nefsini müdafaada öldürülen şehittir…”

*Perdeyi araladığınızda, Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, O güzel günlerin bedelini ödeyen şehitler vardır.

*Bir polis şehit düştüğü için “Menemeni yakın!” diyen MUSTAFA KEMAL’i Özledi.

*Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

*Ağlıyor bu gece… Acın yürek yakıyor şehit anası “ANAM” sen üzülme o bir damla kan yerde kalmayacak!!

*Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.

*Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer...

*Gene hangi duayı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. cennetime yağmur yağdı..

*Vatanımız için şehit olmuş askerim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı serin. Şehitler ölmez vatan bölünmez.

*Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

*Nasıl öldü dedim nasıl ben ona, Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez. Öldü denilmezmiş şehit olana Mehmetler ölmez, Şehitler ölmez.

*Nasılsın diye sorma, ülkem gibiyim işte, bir yanım kan, bir yanım gözyaşı..

*Anlamlı Şehit Sözleri - Şehitlere Söylenen Anlamlı Sözler

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

*Senin kanınla yoğruldu bu kutsal topraklar senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!

*Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!

*Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet bir gün ekmek yedikleri yerden kurşun da yerler.