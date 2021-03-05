İYİ Partili vekilin şirketi Ankara Belediyesi'nden 107 milyonluk ihale aldı ben de sonradan öğrendim

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP’li Ankara Belediyesinden 107 milyonluk ihale almasıyla ilgili eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük konuya ilişkin ayrıntıları köşesinde paylaştı.

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İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın "Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında, İYİ Partinin onurunu sattınız." açıklaması çok konuşuldu. Özdağ'ın suçlamaları gündeme otururken, tartışmalara ilişkin bomba bir gelişme yaşandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşe yazısında 1 Mart'ta yayımlanan Samsun Kent Haber'deki ihale haberini paylaştı.

"İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP’li Ankara Belediyesinden 107 milyonluk ihale almış. Peki nasıl olmuş anlatalım?

Oğuzata Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi

15.07.2010 tarihinde Ankara TSO’ya 283650 sicil numara ile tescil ediliyor.

Şirket ortakları İbrahim Usta ve Muzaffer Durmuş

Şirketin unvanı 17.12.2013’te Oğuzata Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştiriliyor.

01.07.2013’te şirket unvanı Oğuzata Proje Müşavirlik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştiriliyor. Esra Yaşar, Muhammed Hüseyin Yaşar 12.12.2013’te şirkete ortak oluyorlar.

Şirket unvanı 19.12.2014’te bu kez Oğuzata Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştiriliyor ve şirkette ortak olarak sadece Esra Yaşar, Muhammed Hüseyin Yaşar kalıyor.

Bedri Yaşar 25.10.2017’de şirket yönetim Kurulu Başkanlığına seçiliyor. Bedri Yaşar şirketi resmî ve hususi daireler nezdinde iş ve işlemleri takip etmeye, valilik ve kaymakamlıklarda şirketi temsil etmeye üç yıl süre ile seçiliyor.

Bedri Yaşar’ın 29.05.2020’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve şirketi temsil görevi sona eriyor.

7 Haziran 2018’de İP Samsun milletvekili seçilen Bedri Yaşar yaklaşık 2 yıl şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına ve temsile devam etmiş.

İYİ Partili vekilden açıklama: İhaleyi çocuklarımın başında durduğu firmanın aldığını ben de sonradan öğrendim

İyi Parti Samsun Vekili Bedri Yaşar, Samsun Kent Haber’e bir açıklama göndermiş ve şöyle demiş:

"İhale EKAP üzerinden yapıldı ve ortada bir kıyak yok. Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapıldı. İhaleyi alan firmanın başında çocuklarım duruyor. İhaleyi çocuklarımın başında durduğu firmanın aldığını ben de sonradan öğrendim. Davet usulü ile yapılan bir ihale değil bu. Davet usulü yapılan ihalelere biz de karşı çıkıyoruz. Bu ihale söylediğim gibi Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapıldı. İhale baştan sona canlı olarak yayımlandı. Bu ihalede iddia edildiği gibi bir kıyak yok. Kaldı ki ihaleyi alan firma 50 yıllık bir firma."

Bedri Yaşar'a sorular

Hiçbir kötü niyet aramadan Bedri Yaşar’a soruyorum: Ankara Belediyesinden 107 milyonluk ihale almanız sizce normal mi? İyi Partili değil de AK Partili bir vekilin oğlu böyle bir ihale alsa Sayın Meral Akşener ne derdi, çok merak ediyorum. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu ne söylerdi? Sözcü ve Cumhuriyet neler yazardı? Bir cevabınız varsa bu köşe cevaba açık.