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3 gündür haber alınamıyordu! Gaziantep'te eve giren ekipler şok oldu

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki kamyon şoförü Mehmet B. yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gündür genç kamyon şoförü Mehmet B.’den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ve çilingir yardımı ile Mehmet B.’nin evine giren polis ekipleri, Mehmet B.’yi hareketsiz halde buldu. 112 Sağlık ekiplerinin eve gelmesinin ardından Mehmet B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilen genç kamyon şoförünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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