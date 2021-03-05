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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Erdoğan’a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev taziye mesajı gönderdi
Askeri helikopterin düşmesi sonucu Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini belirten Aliyev, “Askeri helikopter kazasında Türk askerlerinin öldüğü haberine çok üzüldüm. Kendi ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” dedi.

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