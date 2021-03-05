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Sayıştay raporundan: Kamu zararı 2020'de 216 milyon TL'ye yükseldi

Sayıştay'ın yaptığı incelemelere göre, kamudaki zarar 2020 yılında 216 milyon TL'ye yükseldi.

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Meclis adına kamu idarelerinin gelir ve giderleri ile mallarının kullanımını denetleyen ve denetimler sonucu ortaya çıkan mevzuata aykırı işlemlerle ilgili hesap yargılaması yapan Sayıştay’ın hükme bağladığı zarar tutarı giderek büyüyor. Sayıştay denetçilerinin yaptığı tespitlerin raporlara sansürlenerek alındığı ilk raporlarla Meclis’e sunulanlar arasında farklar olduğu iddialarına karşın kamu görevlilerinin yol açtıkları zararlar gizlenemiyor.

"Otoyol projeleri nedeniyle..."

BirGün'den Nurcan Gökdemir imzalı habere göre, yapılan yargılamalar sonucu hükme bağlanan zararın büyüklüğü milyarlarca liraya ulaştı. 18 yılda kesinleşen ve sorumlularından tazminine karar verilen 4.5 milyar TL’nin döviz cinsinden ifade edilenleri yap işlet devret modeli ile yapılan otoyol projeleri nedeniyle ortaya çıktı.

Sayıştay’ın sekiz dairesi “Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak” görevi çerçevesinde tespit edilen zararları tazmin edilmek üzere karara bağlandı. Çok sayıda dosya da ceza yargılaması için savcılıklara iletildi.

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