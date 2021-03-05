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Selahattin Baki: Zamanı gelince cevap vereceğiz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ''Önceki akşam rakibimizin oynadığı maçta yaşanan bazı olaylar ve rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili yanıtımızın olmayacağı anlamına gelmiyor. Zamanı geldiği zaman cevabını vereceğiz.'' dedi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki maçın ardından açıklamalarda bulundu. Selahattin Baki, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit askerlerin olduğunu ve bu nedenle futbol konuşmak istemediğini vurgulayarak "Maalesef şehitlerimiz var dolayısıyla bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmak istemiyorum. Şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu dün akşam rakibimizin oynadığı maçta yaşanan bazı olaylar ve rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili yanıtımızın olmayacağı anlamına gelmiyor. Zamanı geldiği zaman cevabını vereceğiz. Bugün de maç esnasında ve sonra bazı olaylar var. Bunların hepsine cevabımız olacak. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehit ailelerimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu. 

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