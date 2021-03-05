Ertuğrul Özkök'ten Faruk Bildirici'ye taş: Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, kendisi hakkında "Hayvan hakları yasasını AK Parti hala TBMM'ye göndermedi, yoksa Özkök de 'AK Parti yaptı' diye yazamayanlardan mı?" eleştirisini yapan medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye yanıt verdi. Özkök, "Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Ombudsman kardeşim biraz geri çekil reklam yapacağım' başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında, medya ombudsmanı Faruk Bildiri'cinin kendisi hakkında kullandığı ifadelere göndermede bulundu. Özkök, "Reklam yapacağım ama reklam olmasın diye şirketin adını vermeyeceğim. Nasıl olsa bir yerde görürsünüz" diye yazdı.

'Adamlar mı yapmış...'

Özkök, yazısında şu ifadeleri kullandı: Bir evde genç bir çift... Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar... Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor: 'Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...' Oradan bir sonraki sahneye geçiyoruz... Modern bir konserve fabrikası... Yüzlerce insan çalışıyor... Hepsinin yüzünde pleksiglas COVID maskesi var. İçlerinden biri yüzünü açıyor ve o anda fark ediyoruz. bBir kadın.... Hepimize bakarak şunu söylüyor: 'Adamlar mı yapmış...' O an anlıyorsunuz ki 'Adamlar yapmış' dediği o konserveyi yapanların hepsi kadın... Ve fondaki sesten, o kuruluşta çalışan 2 bin 200 kişiden 1.400’ünün kadın olduğunu öğreniyoruz.... O kadınların yaptığı konserveler 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Kadın hakları konusunda giderek büyüyen bir hassasiyet dalgası var.

Özkök ayrıca, 8 Mart Kadınlar Günü'nde şirketlerin yayınladığı reklam filmlerine değinerek şunları yazdı: Önümüzdeki pazartesi, 8 Mart Kadınlar Günü... Şirketlerimiz işte böyle harika reklamlarla ve tanıtım filmleriyle o özel güne hazırlanıyorlar... Türkiye’yi ileri götürecek duygu ve irade işte budur... Şirketlerimizde, halkımızda, Cumhuriyet değerleri üzerinde, kadın hakları konusunda, hayvan sevgisi konusunda giderek büyüyen bir duygu ve hassasiyet dalgası var... Artık sıra, bu yükselen güzel dalga üzerine güzel ve sağlam bir demokrasi evi inşa etmekte.