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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Türkiye’ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için taziyelerini iletti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO'dan taziye mesajı
Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu'na Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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