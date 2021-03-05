Bitlis'te askeri helikopter düştü Türkiye 11 şehidine ağlıyor

BİTLİS Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 şehit verdik. Türkiye Bitlis'ten gelen son dakika haberiyle yasa girdi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştü. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar kazanın yaşandığı bölgeye hareket etti.

Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu ifade edilirken, Milli Savunma Bakanlığı 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakan Akar kazanın nedenini açıkladı

Kaza kırım ekibinin incelemelerinin bugün başlayacağını belirten Bakan Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor."

ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

MSB açıklamasında, helikopterin kaza kırıma uğradığı ve 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Helikopterde şehit olan 11 asker arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11’inin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Bakanlar Soylu ve Akar olay yerine gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ile helikopter kazasının yaşandığı bölgeye hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Tatvan'a gittiği bildirildi.