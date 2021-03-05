Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir yaşı kaç Bitlis şehidinin 6 yaşında oğlu var

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken Trabzonlu yüzbaşı Tayfun Kureş'in hikayesi yürek burktu. 6 yaşında bir oğlu olan Tayfun Kureş'in ailesine kara haber gitti.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de Trabzonlu yüzbaşı Tayfun Kureş oldu. 6 yaşında bir oğlu olan 36 yaşındaki yüzbaşı Tayfun Kureş'in evine Türk bayrağı asıldı.

Bitlis’ten Tatvan’a giderken düşen helikopterde 11 asker şehit oldu. Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Tayfun Kureş de kazada şehit oldu.

36 yaşındaki şehit Kureş'in evli ve 6 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Doğum yeri Ankara olan Kureş’in cenaze programı henüz netleşmedi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.