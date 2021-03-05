Rallici Can Çelebi'ye şiddet suçlaması! Kübra Senemay Kılıçoğlu'ndan şok sözler

Bir dönem sevgili olduğu Ivana Sert’i dövdüğü iddiasıyla gündeme gelen rallici Can Çelebi’den bu defa yeni aşkı Kübra Senemay Kılıçoğlu'na şiddet uyguladı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne ve savcılığa sunulan dilekçedeki iddialara göre, Kübra Senemay Kılıçoğlu ile Can Çelebi arasında araçları seyir halindeyken tartışma çıktı. Can Çelebi, aracını alkollüyken çok hızlı sürerek Kılıçoğlu’nu korkuttu. Çelebi’ye eşyalarını alıp evden gideceğini söyleyen Kübra Senemay Kılıçoğlu şiddete maruz kaldı.

‘Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden çıkaramazsın’

Güzellik uzmanı Kübra Senemay Kılıçoğlu ifadesinde, “Can Çelebi, eve girdiğim gibi boynumu çıplak elleriyle sıktırarak, ‘Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden çıkaramazsın’ diyerek tehdit etti ve beni itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. Sağ kulağıma vurdu. Yere düştüm. Beni bileklerimden tutarak eve sürükledi ve kapıyı üzerime kapattı. Kapıyı açmayı başardım. Bir süre sonra polis ekipleri geldi” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Kübra Senemay Kılıçoğlu ile Can Çelebi birbirlerinden şikâyetçi olunca savcılık soruşturma başlattı.

1 ay süreyle Kılıçoğlu’na yaklaşmayacak

Kılıçoğlu, şikâyetin ardından bir de Can Çelebi hakkında korunma talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, Çelebi’nin 1 ay süreyle Kılıçoğlu’na yaklaşmamasına karar verdi. 1 ayın dolmasının ardından Kılıçoğlu tedbir süresinin uzatılmasını talep etti. Ancak mahkeme bunu gerektirecek yeni bir vaka olmadığı için Kılıçoğlu’nun talebini reddetti.