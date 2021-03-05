HDP'li Sezai Temelli'den canlı yayında şehitler üzerinden skandal sözler! Tepki yağdı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dünkü helikopter kazası sonucu şehit olan askerler üzerinden canlı yayında skandal ifadeler sarf etti. Bu elim hadiseyi bile istismar eden Temelli, devleti suçladı. Temelli'nin sözlerine tepki yağdı...

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Fransız - Alman ortak yapımı Cougar tipi helikopter, dün saat 13.55'te Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalktı. Helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterin yanı sıra komando timleri de sevk edildi. Tatvan'ın Çekmece köyü yakınlarında helikoptere ulaşıldığında 9 askerin şehit olduğu tespit edildi. 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da kazada şehit oldu. 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden ikisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

"İktidar bir kenara çekilemez"

Gelen şehit haberleri sonrası tüm Türkiye'yi yasa boğarken HDP'li Sezai Temelli katıldığı televizyon programında tepki çeken ifadeler kullandı. 11 askerimizin şehit olduğu elim kazayı siyasi malzeme olarak kullanan ve konuyla ilgili iktidarı suçlayan Temelli, "Evet çetin bir bölge kış koşulları fakat bu koşullarda askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Sezai Temelli'nin bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Sinir uçlarımızla oynanıyor. Utanmanız yok mu?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"Burayı kuruttular''

HDP'li Temelli, daha önce de "Burası vaad edilmiş topraklar, Musa tüm ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldi bu toprakları da kuruttu.'' ifadelerini kullanmıştı.