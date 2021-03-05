Bitlis şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklandı! Türkiye yasa boğuldu
BİTLİS'te helikopterin düşmesiyle şehit olan 11 askerin kimlikleri belli oldu.
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis'te kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu. Acı haberleri ailelerine ulaştırıldı.
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Bitlis'teki şehitlerimiz arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu haberi geldi.
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Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.
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Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.
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