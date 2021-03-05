Yüzbaşı Salih Sarıoğlu kimdir Bitlis şehidi kaç yaşında ailesi

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun hikayesi yürek burktu. Evli olan ve eşini geride bırakıp vatani görevini yapan Yüzbaşı Salih Sarıoğlu Ankara'da sonsuzluğa uğurlanacak.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de 34 yaşındaki Yüzbaşı Salih Sarıoğlu oldu. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verilecek.

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun (34) Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu’nun cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

Helikopterde bulunan askeri personelin isimleri şöyle:

1. Korgeneral Osman ERBAŞ

2. Topçu Kd. Çvş. Nazmi YILMAZ

3. İsth. Alb.Şentürk AYDINYER

4. Per. Bnb. Alptekin KÖPRÜLÜ

5. Bkm. Yzb. Salih SARIOĞLU

6. Huk. Yzb. Ender UZUNÇAKMAK

7. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet DEMİR

8. Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer UMULU

9. Kr. Plt. Yzb. Tayfun KUREŞ

10. Kr. Plt. Yzb. Gökhan UYSAL

11. Tekns. Kd. Çvş. Şükrü KARADİREK

12. P. Uzm. Çvş. Tolga DEMİRCİ