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2021 yılının zirvesini görmüştü! Dolar/TL, güne sakin başladı

Piyasalar kapandıktan sonra 7.58 seviyelerine yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gören dolar/TL, güne 7.53-7.54 civarında seyrediyor.

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Hafta içerisinde yükselişe geçen dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki artış baskısıyla 2021 yılının en yüksek seviyesi olan 7.58'e kadar tırmandı. Dolar/TL'deki yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda oluşan satış baskısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu. Powell'ın değerlendirmeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.54 seviyesine yükseldi. 

7.50 seviyelerinde dengelendi

Dünya'nın aktardığı habere göre, 7.58'in görülmesinin ardından dün gece yarısı dolar/TL 7.50 seviyelerinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde kur 7.53-7.54 seviyelerinde sakin seyrediyor.

Dün piyasa kapanışından sonra 9.08'in üzerine çıkan fakat günü 9 liranın hemen üzerinde kapatan euro/TL de dünkü kapanış seviyelerini koruyor. 

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