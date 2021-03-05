Sabah yazarı Mehmet Barlas: Trump'ın yerine Biden'ın gelmesi, Amerika'daki FETÖ'cüleri azdırdı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, New York'ta reklam panolarında yayımlanan 'Stop Erdoğan' ilanına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Trump'ın yerine Biden'ın gelmesi, Amerika'daki FETÖ'cüleri azdırdı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yayınlanan 'Stop Erdoğan' ilanıyla ilgili 'Trump’ın yerine Biden’ın gelmesi, Amerika’daki FETÖ’cüleri azdırdı' başlığıyla yazdığı köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk diplomatlarının uyarılarının üzerine bu reklamların kaldırıldığını belirten Barlas, "Ama yine de FETÖ'cülerin, Joe Biden'ın Başkan olmasıyla yaşadıkları iyimserliğin bir yansımasıydı bu ilanlar. Sanırım bu iyimserliğin başka şekildeki yansımalarına da tanık olacağız. Ama artık 15 Temmuz 2016 benzeri bir darbe girişimi pek mümkün değil bu ülkede" tespitine yer verdi.

"Başka göstergeler de var"

Barlas, şöyle devam etti: Bu arada Biden yönetiminin müstakbel davranışları konusunda başka göstergeler de var. Biden yönetiminin yeni yayınladığı 'Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde, ABD'nin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa'da olacağına dikkat çekilirken, Ortadoğu'daki askeri varlığın ise belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacağı bildirildi. Belgede, 'Amerika'nın kaderi bugün daha önce hiç olmadığı kadar içinden çıkılmayacak şekilde kıyılarımızın ötesindeki olaylara bağlı hale gelmiştir' ifadesi kullanıldı.

ABD için yeni tehditler teşkil ettiği değerlendirmesi

Belgede başta ABD olmak üzere dünyada demokrasi rejiminin muhasara altında olduğunun ifade edildiğini belirten Barlas, "Küresel güç dağılımının değiştiği belirtilen belgede, bu değişimin ABD için yeni tehditler teşkil ettiği değerlendirmesine yer verildi. Mevcut ittifakların yanı sıra yeni ittifakların da inşa edileceği, özellikle de Amerika kıtasına büyük önem verileceği kaydedildi" diye yazdı.

"Yine İsrail bağımlılığı"

Barlas, şunları kaydetti: Belgede, ABD'nin Ortadoğu'da İsrail'in güvenliğine bağlı olacağı ifade edilirken, 'Bölge ülkeleri ile İran'ın, başka ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerinin caydırılacağını, El Kaide ve DEAŞ ile mücadele edileceği ve bölgedeki insani krizlere ABD'nin desteğinin artırılacağı' kaydedildi.

'Ancak bölgenin sorunlarına çözümün askeri güç kullanmak olduğuna inanmıyoruz ve Ortadoğu'da Amerikan menfaat ve değerlerine ters politikalar izleyen ortaklarımıza açık çek vermeyeceğiz. Bu yüzdendir ki Yemen'deki saldırılara verilen ABD desteğini çektik ve BM'nin (Yemen'deki) savaşı bitirme çabalarına destek verdik.'