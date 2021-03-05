Amasya Valisi uyardı: Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin, gittiyseniz de hemen dönün

AMASYA, Türkiye risk haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alıyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Zorunlu olmadıkça Karadeniz Bölgesi’ne gitmeyin, özellikle de 'kırmızı' illere. Gittiyseniz de hemen dönün" dedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 20-26 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişide 110,5 koronavirüs vaka sayısı ile Türkiye haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Amasya'da, yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.

Karadeniz bölgesine yakın olduğumuz için kızardık!

Denetimlere katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Vali Masatlı, “Mutasyonlu virüsün özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yayılmasından kaynaklı olarak ilimizde bundan olumsuz etkilendi ve Amasya, kırmızı iller arasında yerini aldı. Kurallara harfiyen uyarak bu kırmızıyı turuncuya, akabinde sarıya ve maviye dönüştürmeliyiz" dedi.

Zorunlu olmadıkça gitmeyin, süratle oradan dönün

Amasya'nın normalleşmeye uzak bir il olmadığını belirten Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızdan bazı taleplerimiz olacak. Zorunlu olmadıkça Karadeniz Bölgesi’ne özellikle kırmızı olan illerimize gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer gitmeleri gerekiyorsa süratle oradan dönmelerini istiyoruz" uyarısı yaptı.

‘Aile, arkadaş, eş dost ziyaretleri yapmayın’

Vatandaşları taziye gibi kalabalık yerlere gitmemesi konusunda uyaran Vali Masatlı "Burası kadim bir Osmanlı ve Selçuklu şehridir, dolayısıyla burada bir aile kültürü var. Aile, arkadaş, eş, dost ziyaretlerini bu dönemde yapmayacağız” diye konuştu.