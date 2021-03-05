İntihar mı cinayet mi! Üsküdar'da genç öğretmen Seniye Ayça Kara'nın sır ölümü

Seniye öğretmen olay yerinde can verdi

Bu sırada yakında bulunan özel bir hastanede çalışan doktor genç kadına hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yapılan incelemede Seniye Ayça Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.