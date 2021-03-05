İntihar mı cinayet mi! Üsküdar'da genç öğretmen Seniye Ayça Kara'nın sır ölümü
ÜSKÜDAR'da genç öğretmen Seniye Ayça Kara, evinin önünde ölü bulundu. Kara'nın olay yerine gelen kız arkadaşı gazetecilere konuştu.
Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara, sabah saatlerinde yaşadığı, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın önünde kanlar içinde bulundu.
Kara'nın buradaki binanın dördüncü katında kız arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Seniye öğretmen olay yerinde can verdi
Bu sırada yakında bulunan özel bir hastanede çalışan doktor genç kadına hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yapılan incelemede Seniye Ayça Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de genç kadının yaşadığı dairenin balkonunda inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.