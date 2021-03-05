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Liverpool'da kara bulutlar! Bir darbe de Chelsea'den

Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Liverpool, kurulduğu günden bu yana ilk kez Anfield'da üst üste 5 maçta mağlubiyet yaşadı.

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Premier Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Chelsea, 47 puanla 4. sıraya yükseldi; Liverpool, 43 puanla 7. sırada kaldı. Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti.

Thomas Tuchel, Chelsea'nin başına geçtikten sonra 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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