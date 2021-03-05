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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışında teröristlere nefes aldırmıyor. Hem havadan hem de karadan yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürerken, sızma girişimleri de başarıyla önleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Kahraman komandolarımız müdahale etti"
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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