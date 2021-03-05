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Mahkumlara mail kullanma hakkı geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ‘iyi niyet belgesi’ olarak adlandırılan İnsan Hakları Eylem Planı’nın altyapı çalışması sürüyor,

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ‘iyi niyet belgesi’ olarak adlandırılan İnsan Hakları Eylem Planı’nın yankıları devam ederken mahkumlara ilgili mail üzerinden yazışma hakkı getirilecek.

Adalet Bakanlığı, TBMM’de torba teklife konulması için cezaevlerini ilgilendiren maddeler gönderdi. Düzenlemeyle, mahkumlara elektronik ortamda yazışma hakkı getirilecek, mailler kontrol edilip, kaydedilecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, ayrıca yüz yüze görüşmeler dahil, tüm görüşmeler kayıt altına alınacak. Daha önceki uygulamada yüz yüze görüşmeler bu kapsam dışındaydı.

Düzenlemede, cezaevi ziyaretlerine ilişkin maddelerde de yeni düzenlemeler yapılacak. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenecek. Çocuk hükümlülere, belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine de savcılıklar izin verebilecek

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