Tottenham, Londra derbisinde tek attı

Premier Lig'de Tottenham, Tosin Adarabioyo'nun kendi kalesine attığı golle Fulham'ı derbide 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Londra derbisinde Fulham'a konuk oldu.

19. dakikada Tosin Adarabioyo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı. Sahadan tek gollü galibiyetle ayrılan Tottenham nefes aldı. Tehlike bölgesindeki Fulham ise bir darbe daha aldı.

Tottenham aldığı galibiyetin ardından puanını 42'ye yükselterek haftayı 8. sırada tamamladı. 23 puanda kalan Fulham ise 18. sırada yer alıyor.