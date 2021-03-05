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HABER /  DÜNYA

Sokak tabelası 386 bin liraya satıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

İNGİLTERE'de The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road’da bulunan tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

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İngiltere'nin başkenti Londra’nın St John's Wood bölgesinde bulunan ve dünyaca ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan Abbey Road sokağındaki tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

Tabelanın bin ile 2 bin sterline satılması beklenirken yoğun talep nedeniyle satış fiyatının beklentileri aştığı belirtildi. Dünya’nın birçok ülkesinden teklif alan tabelanın bulunduğu Abbey Road, dünyaca ünlü The Beatles grubunun 1969 yılında yayımladığı albümün ismini de taşıyor.

Satış projesini yürüten müzayedeci Catherine Southon  satış ile ilgili " Londra’daki sokak tabelalarını satma projesi başından sonuna kadar çok eğlenceliydi ve bu projeye dahil olmak bir onurdu" diye konuştu. Southon aynı zamanda, tabelanın gördüğü ilginin kendisini şoke ettiğini de belirtti

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