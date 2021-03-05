Tümer Metin'den Mesut Özil hakkında çok konuşulacak sözler

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlarken Mesut Özil sözleri dikkat çekti.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda nefes kesen mücadelede iki takım da birçok pozisyondan yararlanamadı ve kazanan çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadığı mücadelenin ardından Mesut Özil ve Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe'nin iç sahadaki futbolu böyle olamaz''

''Antalyaspor'un böyle oynayacağı biliniyorken Fenerbahçe'nin iç sahadaki futbolu böyle olamaz. Trabzonspor maçında oyunu sıkıştırıp oralardan bir şey çıkarabilirim diyebilirsin. İç sahadaysanız büyük takım gibi oynayacaksınız. Fenerbahçe topa sahip oldu mu, evet. Topun hızı yeteri kadar hızlı mıydı, hayır. Kapanan savunmaları açmanın basit kriterleri var. Kenarda üçgenler kurarsınız topu dışarı çıkarırsınız. Bunu da yapmadı Fenerbahçe ilk yarıda. Çalım atabilirsiniz, defansın dengesini bozabilirsiniz. Şut da atabilirsiniz, onu da atmadı Fenerbahçe. Kapanan takımlara karşı bir kere 2 korneriniz varsa ilk yarıda baskı kuramamışsınız demektir. Fenerbahçe içeride kim olursa olsun rakibi, derbi de değilse tüm rakiplerine karşı ikinci yarıdaki gibi 3'lü defansla oynayabilir."

''Mesut çıktıktan sonra Fenerbahçe pozisyon vermemeye başladı''

Mesut Özil'in sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin pozisyon vermemeye başladığını hatırlatan Metin, "Mesut oyundan çıktıktan sonra pozisyon vermemeye başladı Fenerbahçe. 44'teki pozisyonda da Mesut onu gol yapması lazımdı. Beklenti şu, mağlupsan Mesut'tan 3. bölge oyunu beklersin. Sallanıcak, ara pası bırakıcak vs. Yandan aldım, öndekine oynadım. Fenerbahçe'de alıp ileriye atacak oyuncu çok. Mesut'un sırtı kaleye dönükken topu alması ve bir şeyler düşünmesini sağlamak gerekiyor. Fenerbahçe şimdi ikinci yarıdaki baskıyı kurmuşken keşke Mesut son 20 dakikada da sahada olsaydı mı diyeceğiz, yoksa Mesut çıktığı için bu baskı oldu mu diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

"Mesut'u dünya klasında önemli bir oyuncu yapan youtube videoları değil''

Mesut Özil'in dünya klasında bir oyuncu olduğunun da altını çizen Tümer Metin, "Mesut'u dünya klasında önemli bir oyuncu yapan youtube videoları değil, sahada yaptıkları dünya klası yaptı. O bölge çok zor bölgedir. O bölge Avrupa'da kolaydır, bizde zordur. Herkes çok önlem alır oraya." şeklinde konuştu.