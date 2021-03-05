BIST 1.538
DOLAR 7,54
EURO 8,99
ALTIN 409,95
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Hakan tavrını ortaya koydu: Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" açıklamasına destek verdi. Hakan, "Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim" düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

Fezlekeler konusunda İYİ Parti'de iki görüşün öne çıktığını belirten Hakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz İYİ Parti olarak 'evet' diyeceğiz" ifadesini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Ahmet Hakan, TBMM Başkanlığı'na gelen fezlekelerle ilgili 'Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim' başlığıyla yayımlanan köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim"

"Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim" diyen Hakan, şunları söyledi: Toptan evetçi ya da toptan hayırcı olmak yerine her fezlekenin önüne arkasına bakarak tutum almak. Hakkaniyetli tutum budur.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faizi veren bankalar listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tümer Metin'den Mesut Özil hakkında çok konuşulacak sözler
Altın 9 ayın en düşük seviyesinde! Altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor
Güler Işık kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'ne tepki gösterdi: Kararları tümüyle reddediyoruz
Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu kimdir Bitlis şehidi kaç yaşında?
Sokak tabelası 386 bin liraya satıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Şehirlere göre değişecek
Diyarbakır'dan çok iyi haber! Pandemi hastaneleri de normalleşti; yatan 25 hasta kaldı
Mahkumlara mail kullanma hakkı geliyor!
Papa Francis Irak’a gitmek üzere Roma’dan ayrıldı
Yorumlar