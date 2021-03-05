Ahmet Hakan tavrını ortaya koydu: Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" açıklamasına destek verdi. Hakan, "Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim" düşüncesini dile getirdi.

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Fezlekeler konusunda İYİ Parti'de iki görüşün öne çıktığını belirten Hakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz İYİ Parti olarak 'evet' diyeceğiz" ifadesini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Ahmet Hakan, TBMM Başkanlığı'na gelen fezlekelerle ilgili 'Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim' başlığıyla yayımlanan köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim"

"Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim" diyen Hakan, şunları söyledi: Toptan evetçi ya da toptan hayırcı olmak yerine her fezlekenin önüne arkasına bakarak tutum almak. Hakkaniyetli tutum budur.