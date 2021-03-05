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Mustafa Destici: Yüreğimiz yanarak öğrendik şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bitlis-Tatvan kırsalında meydana gelen helikopter kazasının ardından şehit askerler için taziye mesajı yayınladı.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis-Tatvan kırsalında kaza kırıma uğramasının ardından şehit askerler için taziye mesajı yayınladı.

"Yüreğimiz yanarak öğrendik"
Destici mesajında, “Bingöl'den kalkan, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştüğünü, içlerinde 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş Paşanın da bulunduğu 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığını yüreğimiz yanarak öğrendik.

"Allah'tan rahmet diliyorum''
Milletimizin her ferdi gibi derin bir üzüntü yaşıyorum. Askerlerimizin terörle mücadele için bölgede bulunduklarını, canlarını hiçe sayarak zorlu hava şartlarında dahi mücadele içinde olduklarını, vatan savunması için şehit olduklarını, acılarını ve hatıralarını bir an bile unutmayacağımızı ifade ederek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir kahraman personeline ve aziz milletimize Yüce Allah'tan başsağlığı ve sabrı cemil yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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