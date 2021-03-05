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Eskişehir ve Şırnak'ta eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında eski HDP'li yöneticilerin aralarında olduğu 4 zanlı gözaltına alındı. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, irtibat, iltisak ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri ve propagandasını yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla kent merkezinin yanı sıra Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda eski HDP İl Başkanı E.T, eski yönetim kurulu üyeleri M.S.A. ve R.R. Eskişehir'de, D.A. da Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı. 

Zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

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