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Premier Lig ekibi Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin için devre arası kulübe ulaşan 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler yönetim tarafından reddedilmişti. Kanadalı yıldız futbolcu bu sezon resmi maçlarda attığı 16 golle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, İngiliz basınında transfer haberleri de yer almaya başladı.

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

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