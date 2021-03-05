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Altay Bayındır: Üzgünüz ama hiçbir şey bitmiş değil

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Antalyaspor beraberliğinin ardından verdiği demeçte hiçbir şeyin bitmediğini ve performanslarını yukarı çekeceklerini belirtti.

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Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, ''Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün kaybettiğimiz 2 puan var, 1 puan aldık. Konsantrasyonumuzu artırarak, performansımızı yukarı çekerek, hafta içi gerekli konuşmaları yaparak devam edeceğiz. Aynı disiplinle konsantrasyonumuzu yukarı çekeceğiz. Bugün üzgünüz ama hiçbir şey bitmiş değil. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Takım içindeki iletişimin iyi olduğunu vurgulayan Bayındır, ''Bizim saha dışındaki iletişimimiz çok iyi. Birlikteliğimiz gerçekten çok iyi. Ancak sahada enerjiyi ve konsantrasyonu yukarıda tutmak gerekiyor. Hatalara yer olmayan bir meslek yapıyoruz.'' dedi.

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