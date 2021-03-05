Bitlis şehitleri için Ankara’da devlet töreni! Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askere son veda
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için ikinci tören Cuma Namazı'na müteakip Ankara'da Ahmet hamdi Akseki Camisi'nde yapıldı... Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte tüm siyasiler de de katıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan biri korgeneral, biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi uzman çavuş 11 askerimiz için ilk tören Elazığ Havalimanı'nda yapıldı. İkinci tören ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasiler ve tüm devlet ricali katıldı. İşte o son vedadan ayrıntılar...
Şehitlerin naaşları Cuma vakti Elazığ'dan Ankara'ya getirildi oradan da Ahmet Hamdi Akseki camisine götürüldü. Burada şehitler için devlet töreni düzenlendi. Burada Cuma namazının ardından 11 şehit için tek tek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Erdoğan şunları kaydetti: Öcelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.
Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.