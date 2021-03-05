Bitlis şehitleri için Ankara’da devlet töreni! Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askere son veda

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.