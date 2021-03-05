Bitlis şehidi Tolga Demirci kimdir memleketi neresi?

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin memleketlerine kara haber bir bir giderken Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin Kayserili olduğu bilgisi geldi. Bitlis şehidinin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de Kayserili olan Uzman Çavuş Tolga Demirci oldu.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit olurken Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin Kayserili olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehit P.Uzm.Çvş.Tolga Demirci'nin acı haberi İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ailesine ulaştırıldı. Demirci'nin cenazesinin Kayseri'de defnedileceği belirtildi.

Helikopterde bulunan askeri personelin isimleri şöyle:

1. Korgeneral Osman ERBAŞ

2. Topçu Kd. Çvş. Nazmi YILMAZ

3. İsth. Alb.Şentürk AYDINYER

4. Per. Bnb. Alptekin KÖPRÜLÜ

5. Bkm. Yzb. Salih SARIOĞLU

6. Huk. Yzb. Ender UZUNÇAKMAK

7. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet DEMİR

8. Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer UMULU

9. Kr. Plt. Yzb. Tayfun KUREŞ

10. Kr. Plt. Yzb. Gökhan UYSAL

11. Tekns. Kd. Çvş. Şükrü KARADİREK

12. P. Uzm. Çvş. Tolga DEMİRCİ