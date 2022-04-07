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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'den F-16 alımıyla ilgili flaş açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'den F-16 alımıyla ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.

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NATO'nun Ukrayna için toplanması sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu F-16'ların alımına dair müzakerelerin olumlu seyrettiğini belirtti
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Buça'dan gelen görüntüler elbette müzakereleri gölgeledi. Daha doğrusu oluşan göreceli pozitif atmosferi gölgeledi. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi "Bir Ukraynalı olarak müzakere yapmamam lazım ama bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmem gerekiyor" dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

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