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Sakarya'da bomba paniği! Bahçe temizliği sırasında el bombası buldular

Sakarya'da bomba paniği! Bahçe temizliği sırasında el bombası buldular

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.

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Sakarya'nın Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde bahçe temizliği yapan H.Ç. (60), metal kutu içerisinde el bombasına benzeyen cisim bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede, cismin el bombası olduğu tespit edildi. Meskun mahal dışında güvenli bölgeye taşınan bomba, PAMİT ekiplerince imha edildi.

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