BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,10
ALTIN 914,78
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kritik bir uyarı geldi. Öğleden sonra kuvvetli yağışların beklediği bildirilirken açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Anadolu yakasını etkilemesi beklenen yağış için saat de verildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskıni, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli ruzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağışın 16.00-20.00 arasında etkili olacağı açıklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şifalı Nisan yağmuru geliyor Meteoroloji 42 ili uyardı İstanbul Bursa İzmir Ankara, Balıkesir...
Foto Galeri Şifalı Nisan yağmuru geliyor Meteoroloji 42 ili uyardı İstanbul Bursa İzmir Ankara, Balıkesir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi ortada yok
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi ortada yok
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekilinden biri istifa etti
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekilinden biri istifa etti
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Ticaret Bakanlığı çöpe atılan sebzelerle ilgili açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığı çöpe atılan sebzelerle ilgili açıklama yaptı
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Cihangir Ceyhan evli mi eşi Fatma Ceyhan kaç yaşında ne iş yapıyor?
Cihangir Ceyhan evli mi eşi Fatma Ceyhan kaç yaşında ne iş yapıyor?
İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf
Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf