Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kritik bir uyarı geldi. Öğleden sonra kuvvetli yağışların beklediği bildirilirken açıklamada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Özellikle Anadolu yakasını etkilemesi beklenen yağış için saat de verildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskıni, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli ruzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağışın 16.00-20.00 arasında etkili olacağı açıklandı.