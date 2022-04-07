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Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız

Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız" dedi.

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Ümit Özdağ, bazı partililerle Esenler'de esnafı ziyaret etti, halkla sohbet etti. Parti politikalarını esnafa anlatan ve sorunlarını dinleyen Özdağ, girdiği bir konfeksiyon mağazasında ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, birçok olumsuzluğun başında sığınmacıların geldiğini öne sürerek "Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz. Yılda 9 milyar dolar para harcadık. Bunun ödenmesini istemiyoruz. Biz buna hayır diyoruz." diye konuştu.

Dönercide, Özdağ'a tepki gösteren bir kişi, "Kimin projesi daha iyi olur, ben ona bakıyorum. Kim daha iyi olacak? Eski geldi geçti. Ben işçiyim, bana ne veriyorsunuz? Şimdiki hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam verdi. Başka kim yapabilir? Ben buna bakarım." ifadelerini kullandı. Özdağ, bunun üzerine "Sığınmacıları gönderdiğimizde enflasyon düşecek, kiralar azalacak. Boşuna para harcanmamış olacak. Ekonomi güçlenecek." değerlendirmesini yaptı.

 "Milleti ikinci Ekmeleddin'le Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız"
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ziyaretin ardından, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı desteklemeleriyle ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap verdi.

Gazetecilerle sosyal medya fenomenlerinin düzenledikleri anketlerin hepsinde Mansur Yavaş'a büyük destek çıktığını iddia eden Özdağ, şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkanvekili, TBMM'de bir açıklama yaptı ve 6 liderin adayı belirleyeceğini söyledi. Bir şey hatırlatmak isteriz: Altı lider Türk halkından daha büyük değil. Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız. Eğer Mansur Bey'i aday göstermezlerse Zafer Partisi olarak biz adaylık götürürüz. Kendi kişisel yaklaşımıyla 'Ben aday olmak istemiyorum.' derse Zafer Partisi bu konuda Türk milletinin önüne çıkar ve tarihi görevini yerine getirir."

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