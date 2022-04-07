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Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları davada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanığın 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Mehmet Özdemir’in savunmasının alınamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verilmesini talep etti. Açıklanan mütalaada, sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Mümtazer Türköne’nin eylemlerinin, hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Duruşmada sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre verilmesini talep etti.

Savunma için süre verildi
Mahkeme heyeti, sanıklar ile sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi ‘örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü ‘eksik inceleme' yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin ‘örgüte yardım' suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.

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