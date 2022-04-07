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AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu

AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili karar açıkladı. AYM 'hak ihlali' olduğuna ve Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Dilek Dündar, 'annemin çığlıklarıyla uyandım' diyerek karardan duyduğu memnuniyeti açıkladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini hak ihlali saydı. Almanya'da bulunan Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle ''casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Dilek Dündar, eşinin yanına gitmek üzere 3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti. Ancak Can Dündar'ın firari olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konuldu.

Anayasa Mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve soruşturma bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına ihlal saydı. Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen Yüksek Mahkeme, Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Dilek Dündar : Geç de olsa...
Kararın açıklanmasının ardından Dilek Dündar twitter hesabından şunları yazdı:
-6 yıl sesimin duyulması için uğraştım. Geç de olsa nihayet adaletin sesini duymak, 90 yaşındaki annemin sevinç çığlıklarıyla uyanmak inanılmazdı. Süreç uzun, ayrılıklar hüzünlüydü. Anayasa Mahkemesi’ne ve başta avukatlarım olmak üzere, mücadelemde yanımda olan herkese teşekkürler.

Can Dündar ile evli olan Dilek Dündar'ın bu evlilikten bir oğlu bulunuyor. Kararı firari olduğu Almanya'da öğrenen Can Dündar ise twitter hesabından şunları yazdı:
-Altı yıl sonra geldi adalet. Keyfi kararın bedelini yıllar süren zorunlu ayrılıkla ödedik. Sonunda “Hata yapmışız, pardon” dediler. Hep diyoruz ya: Önce adalet dönecek yurdumuza, sonra biz…

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