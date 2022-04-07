Atilla Yeşilada doların 18 lira olacağı tarihi açıkladı! 'En fazla 3 ay içerisinde...'

İslam Memiş'in "Doların baskılanması hiç sağlıklı değil… Günün birinde patladığında fena patlar" uyarısından sonra ekonomist Atilla Yeşilada da doların 3 ay içinde Aralık ayındaki 18 lira seviyesini geride bırakacağı tahmininde bulundu. "Döviz depremi yazı beklemez" diyen Yeşilada, "Merkez Bankası en fazla 3 ay içerisinde rezervi bitince teslim olacak" iddiasında bulundu.

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Ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan dolar tahminleri geldi. "4-12 hafta içinde Aralık 2021 gibi bir döviz şoku daha yaşayacağız. Döviz depremi yazı beklemez" diyen Atilla Yeşilada, "Merkez Bankası en fazla 3 ay içerisinde rezervi bitince teslim olacak. Teslim olacak ne demek; sermaye kontrolleri gelecek" iddiasında bulundu. İşte Atilla Yeşilada'nın dolarla ilgili felaket senaryosu...

Merkez Bankası dolar satarak baskılıyor

- Benim şahsi hesabım; yılbaşından bu yana MB ısrarla reddetmesine rağmen 8 milyar dolardan fazla dolar satarak döviz kurunun yükselmesini engellemiş durumda. Bu da tabii yakında MB'nin cebindeki paranın biteceği anlamına gelir.

- Ben “Dövizde kriz ya da deprem olacak” derken -artık deprem, buhran, kıyamet hepsi aynı şey- iş buraya geliyor. Bugün Merkez Bankası dese ki “dolar çok yükseldi, bunun da tek çaresi ben gidip dolar satıp fiyatını düşüreceğim”, elinde 35 milyar dolar var...

Merkez Bankası en fazla 3 ay dayanabilir

- Siz bunun ayda net 6 milyar dolarını ithalat için veriyorsunuz, bunun dışında vadesi gelen dış borçlar var, bunlardan da ayda 1-2 milyar dolar gidiyor ve son 2 haftadır da milletimiz ve daha çok şirketler yeniden döviz almaya başladı, o da ayda 3 milyar dolar civarında. Nereden baksanız kaba hesapla ayda 10 milyar dolar gidiyor ve gelen yok.

- Bir yandan da dövizi kontrol etmek için bozduruyorsunuz, o yüzden “bir ayda da bitebilir” diyorum, çok satıyorsa bir ay, az satıyorsa en fazla 3 ay dayanır.

Sermaye kontrolleri gelecek! Ekonomik deprem olacak

- Merkez'in rezervi bitince teslim olacak. Teslim olacak ne demek; sermaye kontrolleri gelecek. Yani; “Türkiye'den artık dışarıya yatırım yapamazsınız” denir, halkın bankadaki döviz çekimi örneğin 10 bin dolarla sınırlandırılır.

- Bu da tabii Türkiye'de ekonomik bir depreme yol açacak, Türkiye'ye kimse kredi bile vermeyecek “Bizim de paramıza el koyarlar” diye ve oyun bitecek orada.