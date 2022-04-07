BIST 2.346
DOLAR 14,73
EURO 16,10
ALTIN 914,04
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekilinden biri istifa etti

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekilinden biri istifa etti

İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.

Abone ol

Ümit Özdağ'la birlikte Zafer Partisi'ni kurmak için İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile tüm köprüleri attı. Daha önce Zafer Partisi Genel Sekreterliği dahil partideki tüm görevlerinden istifa eden İsmail Koncuk, bugün de Zafer Partisi üyeliğinden istifa etti.  Zafer Partisi'nden istifa eden İsmail Koncuk kararı sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

Benden başka 5 Divan Üyesi istifa etti
"4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiç bir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi."

4 ay içerisinde hiçbir şey değişmedi...
"Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Bir kaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum."

İlgili Haberler
Ümit Özdağ'ın partisinin 2 numaralı ismi İsmail Koncuk istifa etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Alara Koçibey gerçek anne ve babası kimdir? Alara Koçibey ailesi kardeşi var mı?
Alara Koçibey gerçek anne ve babası kimdir? Alara Koçibey ailesi kardeşi var mı?
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
İstanbul Ankara otobüs biletlerine de zam geldi Bu bayram şehirler arası ulaşım cep yakacak
Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf
Otobüs firmaları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sevdi mesafe ve zamandan tasarruf
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
Kullanılmayan yıllık izinler nasıl hesaplanır 2022 hesaplama robotu
Kullanılmayan yıllık izinler nasıl hesaplanır 2022 hesaplama robotu
Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam geldi işte yeni liste
Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam geldi işte yeni liste
Kullanılmayan yıllık izin ücretleri paraya çevrilir mi?
Kullanılmayan yıllık izin ücretleri paraya çevrilir mi?