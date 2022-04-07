BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,09
ALTIN 916,02
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

'İcra borcunuz devredildi' şeklinde gelen mesajlara dikkat!

'İcra borcunuz devredildi' şeklinde gelen mesajlara dikkat!

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Hayri Eryılmaz, cep telefonlarına gönderilen "icra borcu" mesajlarının dolandırıcılık amaçlı olabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Hayri Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hukuk bürosu adı altında gönderilen mesajla bazı kişilerin mağdur edildiğine yönelik şikayetler aldıklarını bildirdi.

Basın yayın organlarına da yansıyan bu kişilerin, tüketicileri arayarak veya mesaj atarak "İcra borcunuz hukuk ofisimize devredildi, ödeme yapmanız gerekiyor" gibi yalan beyanlarla veya "Almış olduğunuz ürünün kargo ücretini icraya veriyoruz" tehdidinde bulunduklarını belirten Eryılmaz, insanların paniğe sevk edilerek ödeme yapmalarının istendiğini vurguladı.

Öncelikle tüketicilerin, bu ya da benzer bir konuda kendilerini arayan kişiyi dikkatlice dinlemesi, mesaj atılması durumunda ise panik yapılmaması, soğukkanlı olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Kötü niyetli olan bu kişiler tüketicilerimizin içinde bulunduğu telaş ve çaresizlik halinden faydalanmaktır. Yasalarımızla sabit olduğu üzere borçlu kişinin borcundan nasıl haberdar edileceği bellidir. Alacaklı tarafından, aleyhinize herhangi bir icra takibi başlatılmış olursa ilgili icra dairesince size tebligat gönderilmesi gerekmektedir. Şayet yine de tereddütte düşülmüş ise tüketicilerimizin yapması gereken şey, iletişime geçen şahıstan ilgili dosyanın numarasını istedikten sonra kendi e-Devlet sistemleri üzerinden tarafı bulunduğu mevcut dava veya icra takibi olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Eğer bu sorgulama sonucunda adınıza açılmış herhangi bir icra takibi veya dava mevcut değilse ya da verilen dosya numarası uyuşmuyorsa, tarafınıza gelen mesaj veya aramanın sizi dolandırmak maksatlı olması muhtemeldir."

Eryılmaz, tüketicilerin bu veya benzer davranışlarla kendilerini rahatsız eden kötü niyetli kişiler hakkında yasal yollara başvurarak kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi gereği cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Ayrıca Eryılmaz, bunun yanı sıra kişisel verilerden olan telefon numaralarının usulsüz kullanılması sebebiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna kanun gereği internet adresi üzerinden bu ihlali yapanları bildirebileceklerini ve şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Anne ve 8 çocuğu kaldıkları çadırda zehirlendi!
Anne ve 8 çocuğu kaldıkları çadırda zehirlendi!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi ortada yok
Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan annenin ailesi ortada yok
Atilla Yeşilada doların 18 lira olacağı tarihi açıkladı! 'En fazla 3 ay içerisinde...'
Atilla Yeşilada doların 18 lira olacağı tarihi açıkladı! 'En fazla 3 ay içerisinde...'
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Ümit Özdağ: İkinci kez Ekmeleddin ile Erdoğan arasında sıkıştırmayacağız
Alara Koçibey gerçek anne ve babası kimdir? Alara Koçibey ailesi kardeşi var mı?
Alara Koçibey gerçek anne ve babası kimdir? Alara Koçibey ailesi kardeşi var mı?
Ticaret Bakanlığı çöpe atılan sebzelerle ilgili açıklama yaptı
Ticaret Bakanlığı çöpe atılan sebzelerle ilgili açıklama yaptı
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar! Kocasının yanına gidemiyordu
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının davasında mütalaa 4 sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Cihangir Ceyhan evli mi eşi Fatma Ceyhan kaç yaşında ne iş yapıyor?
Cihangir Ceyhan evli mi eşi Fatma Ceyhan kaç yaşında ne iş yapıyor?