Anne ve 8 çocuğu kaldıkları çadırda zehirlendi!
ESKİŞEHİR'de, konakladıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 9 kişi, hastanede tedavi edildi.Abone ol
Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarında kalan Hülya Ö. (36) ile çocukları Nurperi (8), Yusuf (15), Gülseren (10), Hazal (9), Bahar (17), Resul (4), Birgül (12) ve Songül Ö. (14) rahatsızlandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.