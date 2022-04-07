İstifa eden işçinin yasal hakları nelerdir tazminat hangi şartlarda alabilir?

Bir iş yerinde, sigortalı minimum 1 yıl çalışmış biri istifa edebilir ve bazı durumlarda işverenden tazminat alabilir. İş kanununa göre rızasıyla istifa eden birinin tazminat hakkı bulunmaz. Fakat bazı şartlarda işten ayrılan çalışana işveren tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte her çalışanın bilmesi gereken haklardan bazıları...

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İş kanununa göre istifa eden işçinin tazminat gibi hakları bulunmamasına karşın eğer istifa eden işçi işten ayrılma konusunda geçerli nedenlere sahipse tazminat alabiliyor. Fakat haklı bir nedeni olmadan işten ayrılan işçinin tazminat hakkı olmamasıyla birlikte hatta bazı durumlarda işverene tazminat ödemek durumunda bile kalabilir. Haklı nedenlerle istifa eden işçi ise kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, yıllık izin ve hafta sonu ücretlerine dair birçok hakkını mahkemeye başvuruda bulunarak temin edebilir.

Haklı sebeplerle istifa eden işçinin alabileceği haklar şu şekilde;

*Kıdem tazminatı

*Fazla çalışma (mesai) ücretleri)

*Ulusal bayram, hafta tatili ve resmi tatillerdeki çalışmaların ücretleri

*Kullanmadığı yıllık izin ücretleri

*Tüm ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

İstifa eden işçi haklı sebeplerle istifa etmişse yukarıdakilerin hepsini hak olarak talep edebilirken sadece kıdem tazminatını alabilmek için belirlenene bazı nedenlere ihtiyacı vardır. Bu nedenler;

*Askere gideceği için işten ayrılma

*Emekliliğe ayrılarak işten ayrılma

**Malulen emekli olarak işten ayrılma

Normal emekli olarak işten ayrılma

*Evlenen kadın çalışanlar nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması

*Çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı işten ayrılma

*İşverenden kaynaklı sorunlardan dolayı işten ayrılma (İş verenin iyi niyet ve ahlak kuralları dışında davranması)

*Ölüm

*İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu nedenlerden dolayı işten ayrılmış olması gerekmektedir. Ayrıca kıdem tazminatı alabilmek için bir diğer şartta işçinin ayrıldığı iş yerinde minimum 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.