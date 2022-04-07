Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet! Bayram namazını orada kılacak Türk vatandaşlarına yasak kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'an Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüğü ve Erdoğan'ın bayramda Mekke'de olacağı haberleri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Kabe ziyaretiyle ilgili izinlerin de çıkması bekleniyor.

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Bir dönem gerilen Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, son dönemde ılımlı rüzgarlar esiyor. Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti. Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

Telefonda görüştüler

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

Mekke'ye davet edildi

Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.