BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,09
ALTIN 916,02
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet! Bayram namazını orada kılacak Türk vatandaşlarına yasak kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz davet! Bayram namazını orada kılacak Türk vatandaşlarına yasak kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'an Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştüğü ve Erdoğan'ın bayramda Mekke'de olacağı haberleri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Kabe ziyaretiyle ilgili izinlerin de çıkması bekleniyor.

Abone ol

Bir dönem gerilen Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, son dönemde ılımlı rüzgarlar esiyor. Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti. Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

Telefonda görüştüler
Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

Mekke'ye davet edildi
Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.

Hac ve umre için Türk vatandaşlarına hala izin yok

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle hac ve umre ibadetleri için Türkiye'den gelenleri 2 yıldır kabul etmiyor. Suudi Arabistan kısıtlamları kaldırdığını duyurmuştu ancak hac ve umre için Türkiye'den girişimler devam ediyordu.

İlgili Haberler
Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı nişanlısı Hatice Cengiz isyan etti! 'Ben davadan dönmem' Cemal Kaşıkçı davası kapandı! Suudi Arabistan'a devredildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tufan gibi çamur yağıyor! Meteoroloji Profesörü Orhan Şen içinde bakteri ve mantar var diyor
Foto Galeri Tufan gibi çamur yağıyor! Meteoroloji Profesörü Orhan Şen içinde bakteri ve mantar var diyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de bir kulüp başkanı daha istifa etti! 6 yıldır başkanlık yapıyordu
Süper Lig'de bir kulüp başkanı daha istifa etti! 6 yıldır başkanlık yapıyordu
Yalova'da tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Yalova'da tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü
Sakarya'da bomba paniği! Bahçe temizliği sırasında el bombası buldular
Sakarya'da bomba paniği! Bahçe temizliği sırasında el bombası buldular
Camdaki Kız kitabı kısaca özeti sonu nasıl bitiyor?
Camdaki Kız kitabı kısaca özeti sonu nasıl bitiyor?
19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü gözyaşları sel oldu
19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü gözyaşları sel oldu
İstifa eden işçinin yasal hakları nelerdir tazminat hangi şartlarda alabilir?
İstifa eden işçinin yasal hakları nelerdir tazminat hangi şartlarda alabilir?
'İcra borcunuz devredildi' şeklinde gelen mesajlara dikkat!
'İcra borcunuz devredildi' şeklinde gelen mesajlara dikkat!
Anne ve 8 çocuğu kaldıkları çadırda zehirlendi!
Anne ve 8 çocuğu kaldıkları çadırda zehirlendi!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok fena geliyor hazırlıklı olun!
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü
Kaç gün yıllık iznim var nasıl hesaplanır 2022 yıllık izin hesaplama formülü