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Yalova'da tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü

Yalova'da tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdü

Yalova’da tartıştığı arkadaşı tarafından boğazı cam parçasıyla kesilen 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katındaki dairede tadilat işi yapan İbrahim Karakılıç’ın yanına kısa süre önce arkadaş oldukları öğrenilen Uğur Ender T. (23) geldi.

İki genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur Ender T, arkadaşı İbrahim Karakılıç’ı boğazından cam parçasıyla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Karakılıç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karakılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçan zanlı Uğur Ender T ise İsmet İnönü Caddesi’nde polis tarafından gözaltına alındı.

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